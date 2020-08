KNHS over de hitte: ‘Op het NK blijft het allemaal binnen de marges’

Met temperaturen van rond de 30 graden worden op verschillende plaatsen in Nederland evenementen afgelast. Het NK Springen gaat (vooralsnog) gewoon door. De KNHS laat in een bericht dat de organisatie van het NK zich aan het hitteprotocol houdt. "Gelukkig staat er op dit moment voldoende wind en is de luchtvochtigheid laag."

“Op de locatie van het NK, Equestrian Centre De Peelbergen, kunnen de paarden in de geïsoleerde indoorpistes worden losgereden en na hun parcours direct weer worden gekoeld. In de accommodatie is het vele graden koeler dan buiten en zijn volop faciliteiten aanwezig. De afstand tussen hal en piste is daarbij zeer kort, paarden en ruiters zijn daardoor slechts enkele minuten blootgesteld aan de zon en hoge temperaturen.”

Maximaal geventileerd

“De paarden staan nu in stallen die maximaal geventileerd worden en bij iedere stalgang staat een ventilator met nevel. In het hitteprotocol wordt aangegeven dat de temperaturen zoals aangegeven in de weer app van het KNMI in principe leidend is, vooralsnog passeren deze nog niet de kritische waarden.”

Binnen de marges

“Vooropgesteld dat we allemaal liever hadden gezien dat het 10 graden koeler was, is alleen kijken naar exacte temperaturen en regels, niet zaligmakend. Op het NK blijft het allemaal binnen de marges, het is vooral belangrijk dat we goed in het oog houden wat wel en niet kan. Daarom wordt er meerdere keren per dag beoordeeld hoe de situatie is en door de organisatie overleg gevoerd over eventuele maatregelen.”

Aanpassingen in het programma

“De organisatie treft momenteel voorbereidingen voor aanpassingen in het programma op zaterdag om het heetste tijdstip van de dag te vermijden.”

Bron: KNHS