Kooremans voor derde jaar op rij koploper in GVE-ponykampioenschap

Petra Trommelen
Kooremans voor derde jaar op rij koploper in GVE-ponykampioenschap featured image
Lieselot Kooremans en Mienie Vos. Foto: Horses.nl/Jacquelien van Tartwijk
Door Petra Trommelen

De dagzege in het derde onderdeel van het Green Valley Estate ponykampioenschap ging naar Soleil Bravenboer met Vagalam Merveilles (v. Quick Star). Toch greep ze ondanks die sterke prestatie net naast een podiumplaats in het eindklassement. Dat podium kleurde voor het derde jaar op rij in het voordeel van Lieselot Kooremans, die met haar pony Elando van de Roshoeve (v. Rebus G) opnieuw haar klasse onderstreepte. Achter haar was het de familie Vos die de dienst uitmaakte: Mienie Vos eindigde als tweede, gevolgd door haar broer Wim Vos op de derde plaats.

