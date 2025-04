Lieselot Kooremans op dreef in Deurne: Ook winst in eerste onderdeel NK Children

Het kan niet op voor Lieselot Kooremans op deze eerste dag van het NK Springen in Deurne. Eerder vandaag won de 13-jarige amazone al het eerste onderdeel van het GVE pony kampioenschap en zojuist voegde ze daar nog een overwinning aan toe. Dat deed ze met Nini van HD (v. I'm Special de Muze) in het eerste onderdeel van het NK Children.

In de titelstrijd bij de children stond als eerste onderdeel een parcours over 1,25 m. direct op tijd op het programma. Daarin was Lieselot Kooremans met afstand de snelste. Met Nini van HD kwam ze in de snelle tijd 65,72 seconden de finish en boekte daarmee haar tweede zege op één dag.

Tess Machielsen en Soleil Bravenboer

Tess Machielsen had er met Kick (v. El Primero) bijna twee seconden meer voor nodig. Zij finishten in 67,70 seconden en werden daarmee tweede. Soleil Bravenboer en Gracia (v. Calvino Z) legden met 68,17 seconden beslag op de derde plek.

