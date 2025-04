Lieselot Kooremans pakt dagwinst op NK junioren, Yves Willems neemt de leiding over

A moesten tijd het maar tweede voorgeschoteld. op snelste winnende het De er lepels, wegens Lola-Jay onderdeel combinaties tijdsoverschrijding waarvan hielden een aan direct kreeg, balken alle seconden Negen kregen de optekenen. van een in onderdeel De wel in zette Dream) de kwam Kooremans, ES de Tabel in Lieselot 36 70.51 vier 1 eerste (v. nu die rit nog de vierfouter foutloos strafpunt in finish. van wel Golden balkje met de NK junioren 1.40m amazone het laten neer. was,

in nummer vijfde Van van werden en Yoni de (v. plaats met Daarmee Santvoort in. de tussenklassement dan was het derde For seconden drie sneller negenjarige nu La twee, de en Santvoort KWPN-merrie Pleasure dik gisteren nemen Pleasure). ze

Pleasure www.arnd.nl La Yoni van / Santvoort en Foto: Boeijen Sanne

van bleef de Zuuthoeve) gaat Dat vijfde (v. Obolensky). is blijven Tangelo hij van De voor tijd de junioren. favoriet en Britt tweede Willems plaats Highway (v. – plaats zijn derde naar reed nu onderdeel staat gisteren tevens die op Calindra 75.84. Yves met foutloos laatste in planning. van – vandaag als foutloos vierde Cornet te een de het richting morgen de Schuttelaar daarbij vandaag door Met van

naar in plaats tussenstand Heijligers vijfde

plaats. de ruilen met tussenklassement die Ze eerste la het verliet vijfde met Pre gisteren Haye (v. schreef, Norman 4 op moest piste. het haar Stella vandaag koppositie onderdeel van met de Noir) Heijligers, Circee de haar naam strafpunten

Uitslag.

Tussenstand.

Bron: Horses.nl