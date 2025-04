Lieselot Kooremans wint eerste onderdeel GVE kampioenschap

Lieselot Kooremans is vandaag sterk begonnen aan het GVE pony kampioenschap op het toneel van het NK Springen in Deurne. In het eerste onderdeel van dit kampioenschap, geen NK maar wel een belangrijk meetmoment voor bondscoach Mans Buurman, sprong Kooremans met Elando van de Roshoeve (v. Rebus G) naar de eerste plaats.

In dit eerste onderdeel stond voor de ponycombinaties een 1,20 m. direct op tijd op het programma. Lieselot Kooremans stuurde Elando van de Roshoeve in 66,47 seconden over de finish en bleef daarmee anderhalve seconden voor op de concurrentie.

Jezebel Visser en Wim Vos

De beste poging om bij de snelle tijd van Kooremans in de buurt te komen deed Jezebel Visser. Met Kenaf van Orchid’s (v. Kanshebber) klokte ze 68,00 seconden. De top drie werd compleet gemaakt door Wim Vos en Legends Rock (v. Cheeky Bobby Sparrow) in 69,71 seconden.

Uitslag

Tussenstand

Bron: Horses.nl