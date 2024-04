Lieselot Kooremans wint GVE Pony Kampioenschap

Lieselot Kooremans was een klasse apart in Deurne. Na haar overwinningen in de eerste twee onderdelen van het Green Valley Estate Pony Kampioenschap won de amazone met Elando van de Roshoeve (v. Rebus G) vandaag ook het derde onderdeel. Daarmee is de 12-jarige Kooremans de overtuigende winnares van dit pony kampioenschap dat werd verreden op het toneel van het NK Springen.

Lieselot Kooremans hield in drie parcoursen (1e onderdeel woensdag, 2e onderdeel vrijdag en vandaag de eerste manche) de lei schoon. Alleen vandaag in de tweede manche viel er een balk. Met de razendsnelle tijd van 69,29 seconden in de eerste manche kon de eindzege haar niet meer ontgaan.

Vos op twee

Ook Mienie Vos beleefde met Pjotr van de Groenheuvel (v. Lars van de Groenheuvel) succesvolle dagen in Deurne. Net als bij Koormans viel er alleen in de tweede manche een balk. Met de tijd van 75,06 seconden in de eerste manche werd de combinatie tweede in de dagprijs en eveneens tweede in het kampioenschap.

Grootegoed derde

De derde combinatie met een totaal van slechts 4 stafpunten was Jip Grootegoed met Fantasia (v. For Kids Only). Zij legden de eerste manche af in 77,64 seconden. Dat was goed voor de derde prijs in de dagprijs en eveneens de derde prijs in het kampioenschap.

Heijligers en Muijres

Met een totaal van 8 strafpunten werd Emma Heijligers met Pretty Little Dandelion (v. Playback) vierde in het kampioenschap, gevolgd door Joelle Muijres met Zenzi Girl (v. Zenzi Boy V D K) met eveneens een totaal van 8 strafpunten.

Uitslag dagprijs

Eindstand GVE kampioenschap

Bron: Horses.nl