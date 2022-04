Logan Fiechter aan de leiding na eerste onderdeel NK springen Junioren

In een moordend tempo snelde Logan Fiechter met Sam vd Tojopehoeve Z (v.Spartacus TN) naar de overwinning in de tabel C wedstrijd in Deurne. Tweede werd Niels Nanning met Bandia (v.Clinssman) voor Milan Morssinkhof met Checkpoint Chacco (v.Chacco Blue)

Zoals verwacht werd is de strijd bij de junioren bijzonder spannend en zijn er in totaal 15 combinaties die binnen een springfout afstand staan van elkaar. In het eerste deel van de rubriek werd nog behoudend gereden maar toen duidelijk werd dat je dan geen kans meer maakte zag je dat in het laatste deel de gashendel openging wat de sport ten goede kwam.

Logan Fiechter

Fiechter reed vandaag bijzonder goed. Had hij met zijn eerste paard nog de pech van een fout, met zijn tweede liep alles op rolletjes en was zijn tijd van 63.14 seconden niet meer te kloppen. Ook met zijn andere paard E Hoodstock Z (v.Emerald) staat hij nog binnen een springfout van de koppositie.

Hoge kwaliteit

De kwaliteit van rijden van de meeste deelnemers geeft goede hoop voor de toekomst aangezien ik dat gemiddeld gezien met een ruime voldoende beoordeel bij deze lichting junioren die vandaag aan het werk waren.

Uitslag

Tussenstand

Bron: Horses.nl