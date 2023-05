Louis Konickx: ‘NK bouwen is hell of a job’

Voor de internationaal vermaarde parcoursbouwer Louis Konickx was het heel erg lang geleden dat hij in Nederland de parcoursen van het NK bouwde. Hij zag er dan ook wel een beetje tegenop: “Met zoveel groepen moet je heel dicht bij je gevoel blijven. Je hebt pony’s, children, junioren, young riders en senioren en het vliegt allemaal door elkaar. Wat dat aangaat was het een ‘hell of a job’. Dat zit niet zozeer in het werk, maar je moet het helder in je hoofd houden. Ik ben blij dat dat redelijk gelukt is.”

Konickx bewaart goede herinneringen aan zijn eerste NK. “In Mierlo ben ik ooit binnen gekomen als vrijwilliger, toen was er nog helemaal een vrijwilligerscultuur. Het is leuk dat die er nu ook nog steeds is, dat zinde mij wel. Die vrijwilligers weten dat het serieuze sport is, weten wat werken is maar weten ook wat lol is, dat maakte het voor mij fijn. Ik denk dat ik één keer junioren, young riders en senioren gebouwd heb, dat ging toen makkelijk.

Heel wat anders

“Dit NK was met al die verschillende kampioenschappen wel heel wat anders. Dit was hard werken. Het was ook teveel om voor te bereiden. Ik heb met Quintin (Maertens, red.) wel vooraf een paar studies gedaan, maar toen we hier waren ging het toch net iets anders. Het was ook niet allemaal perfect, maar ik kan alleen maar tevreden zijn, er is ook niets gebeurd.”

Teveel weg

Waar Louis Konickx op grote internationale wedstrijden de deelnemers en hun niveau inmiddels goed kent, was dat nu zeker in de jeugdrubrieken niet het geval. “Vroeger kende ik de jeugd ook beter dan nu, ik ben nu teveel weg. Het niveau was best hoog, de meesten rijden technisch goed.”

Veel lof

Konickx kreeg van ruiters en bondscoaches veel lof voor zijn selectieve en technische parcoursen, de parcoursbouwer was op zijn beurt positief over de bodem van de springpiste in Deurne: “In Mierlo moesten we op zondag altijd de bodem in gedachte houden. In Deurne kon ik hoger bouwen.”

Gaatje omhoog

Na de eerste manche zei Louis Konickx zelfs ‘ze gaan er heel makkelijk overheen, we gaan een gaatje omhoog’. “Ik ben blij met het resultaat van deze wedstrijd, alhoewel ik moet bekennen dat ik geen wedstrijdman ben. Dat klinkt misschien gek, maar ik wil de paarden mooi zien springen. Daar heb ik volledig van genoten vandaag en zeker in de tweede ronde.”

Bron: KNHS