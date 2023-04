Maikel van der Vleuten: ‘De titel geeft veel voldoening’

Op indrukwekkende wijze veroverden Maikel van der Vleuten en zijn nog betrekkelijk onervaren paard O’Bailey vh Brouwershof de nationale titel. Kim Emmen won heel knap zilver en routinier Harrie Smolders pakte het brons. Jur Vrieling, leider in het klassement vanaf de eerste dag, zag door twee springfouten in de laatste manche zijn podiumplek in rook opgaan.

Op de eerste twee wedstrijddagen was het kaf al aardig van het koren gescheiden, maar ook op de slotdag werden de kaarten opnieuw flink geschud. Na de eerste manche stond Jur Vrieling nog steeds op nul strafpunten en leek met zijn fantastisch springende Fiumicino van de Kalevallei (v. Plot Blue) niet te kloppen. Zijn twee belangrijkste rivalen maakten fouten in de eerste omloop. Harrie Smolders kreeg met Uricas vd Kattevennen (v. Uriko) een ongelukkige springfout op de planken-steilsprong en zakte van de derde naar de zesde plaats. Maikel van der Vleuten had een weinig gelukkige ronde met zijn eerste paard Luigi D’Eclipse (v. Catoki) en mocht zijn tweede plaats inruilen voor een plek buiten de top tien.

Spannende ontknoping

In de twee omloop werden de bordjes opnieuw verhangen. Harrie Smolders bewees zichzelf een goede dienst door in perfecte harmonie een foutloze ronde te rijden. Kim Emmen, die in de eerste manche een tijdfout kreeg, bleef nu nul met de constant springende Island V G. Zij nestelde zich net voor Harrie Smolders in het eindklassement. Toen was de beurt aan Maikel van der Vleuten met zijn pas 9-jarige hengst O’Bailey vh Brouwershof. Deze nieuwe combinatie bleef opnieuw foutloos en had daarmee in ieder geval zilver in handen. Jur Vrieling had goud voor het grijpen en kon zich zelfs twee tijdfouten permitteren. Meteen aan het begin van het parcours vielen er twee balken en bleef er voor de Groninger slechts een vijfde plaats over.

Veel voldoening

Van der Vleuten was blij met zijn tweede nationale titel bij de senioren. “Iedereen gaat met die insteek van start en uiteindelijk kan er maar één winnen. Ik ben er blij mee, en zeker ook met dit paard. Ik had het eerlijk gezegd niet verwacht, het is wel een paard waar ik in de toekomst nog veel plezier van kan hebben. Dit NK was een mooie ervaring voor hem.” De overwinning was een emotioneel moment voor de doorgewinterde topruiter van TeamNL: “We proberen toch iedere keer weer een paard van onderaf op te bouwen naar het topniveau. Daar is O’Bailey er één van en we zijn met hem ook al een paar jaar bezig. Dan geeft zo’n titel een goed gevoel en veel voldoening.”

Paarden voor de toekomst

Kim Emmen werd heel knap tweede met haar Island V G. “Ik had dit resultaat niet verwacht, maar mijn paard sprong fantastisch. Ik was ook blij met het resultaat van mijn andere paard, die heb ik nog niet zo lang en hij heeft ook nog niet zoveel ervaring.” De nummer drie Harrie Smolders heeft lof voor de parcoursbouwer Louis Konickx. “Hij heeft heel selectief gebouwd. Het is niet makkelijk om met 50 combinaties te beginnen, maar ik denk dat de besten toch weer boven kwamen drijven. Mijn Paard Uricas is nu elf jaar, maar ik begin nu de contouren te zien van hoe ik het voor ogen heb. Ik hoop de komende jaren veel plezier aan hem te beleven.”

Verwachtingen uitgekomen

De verwachtingen van bondscoach Jos Lansink zijn uitgekomen op dit NK: “Ik hoopte vooraf dat nieuwe combinaties of gerenommeerde ruiters zoals Harrie en Maikel met nieuwe paarden een beetje aan de deur zouden kloppen. Dat hebben ze gedaan. Met Kim heb ik er ook een nieuwe combinatie bij. Ook Leopold van Asten zat er dichtbij. Ik heb ook meerdere negenjarige paarden gezien die hier drie dagen goed hebben gesprongen. Dus de sport wordt in de breedte sterker en topruiters als Harrie en Maikel hebben nu ook wat meer keuze en dan hoeft niet steeds de druk op hun eerste paard te staan.”

Eindstand NK senioren

Goud: Maikel van der Vleuten – O’Bailey vh Brouwershof (v. Darco), 2,88 strafp.

Zilver: Kim Emmen – Island V G (v. Zirocco Blue VDL), 3,40 strafp.

Brons: Harrie Smolders – Uricas vd Kattevennen (v. Uriko), 5,38 strafp.

Leopold van Asten – VDL Groep Iron Z (v. Charisma Z), 7,32 strafp. Jur Vrieling – Fiumicino van de Kalevallei (v. Plot Blue), 8,00 strafp. Pim Mulder – Memphis Z, 8,86 strafp.

Bron: KNHS