Maikel van Mierlo aan kop in kwalificatie Grote Prijs: ‘Mooi alternatief’

Maikel van Mierlo won woensdagmiddag de kwalificatie voor de Grote Prijs in Kronenberg, waar deze week het Nederlands kampioenschap wordt verreden. Met Follow Up (Andiamo x Winningmood) troefde hij Piet Raijmakers jr. en Kristian Houwen met een paar tienden van een seconden af, maar Van Mierlo komt bewust niet aan start op het NK. "Het NK is het op dit moment niet voor ons, maar dit is een mooi alternatief om hier te kunnen rijden."

“Ik rijd Follow Up vanaf zijn vijfde jaar. Eigenlijk is zijn karakter heel goed, maar het is wel een Andiamo. Hij is niet lastig als je er op zit, maar in omgang verschiet hij van niks”, vertelt de kersverse winnaar lachend. “De proef van vandaag was een mooie om mee te beginnen. Het stond niet belachelijk hoog en in de tweede fase stond er niet super veel.”

Close call

In de tweede fase klokte de ruiter een tijd van 26,13 seconden en was daarmee een fractie sneller dan Raijmakers jr. en Van Schijndel’s Olaya Z (Ogano Sitte x Concord), die finishten in 26,34. De top drie werd compleet gemaakt door Houwen en Drop Shot VM (Kannan x Casantos), die de eindlijn passeerden in 26,61.

Uitslag.

Bron: Horses.nl