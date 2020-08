Marc Houtzager neemt leiding over op NK

Marc Houtzager heeft de leiding overgenomen van Harrie Smolders op het NK springen voor senioren in Kronenberg. In de tweede manche, een Tabel A direct op tijd, werd Houtzager met Sterrehof's Dante (v. Canturano) vijfde. Dat opgeteld bij de derde plaats van gisteren zorgt nu voor de eerste plaats in het tussenklassement. De dagwinst was voor Wout-Jan van der Schans.

De dagwinst was vandaag voor Wout-Jan van der Schans met G AS Bombay (Diamant de Semilly x Contender). Hij zette een tijd neer van 66,54 seconden. In het tussenklassement neemt Van der Schans nu de zevende plaats in (totaal: 4,5).

Klassement door elkaar gehusseld

Het klassement is behoorlijk door elkaar geschud in deze omloop. De winnaar van gisteren, Harrie Smolders met Cas 2, moet het nu doen met 6e plaats. Hij werd vandaag 19e. De nummer 2 van gisteren, Maikel van der Vleuten, zakte naar de 8ste plaats. De nummer 3 van gisteren, Marc Houtzager, klom op naar de leiderspositie.

Nog niks beslist

Op zondag, in de allesbeslissende finale, wordt het spannend. De gehele top 8 is op dit moment een springfout van elkaar verwijderd.

Johnny Pals

Achter Marc Houtzager staat Johnny Pals nu op de tweede plaats in het tussenklassement. Met zijn toppaard Fernando BH (v. For Pleasure) werd hij vandaag in de tweede manche derde (0/68,81 sec), gisteren in de eerste manche was er een vijfde plaats. Hij staat nu op een totaal van 1,3, dicht bij de 1,08 van Houtzager.

Willem Greve klimt van 11 naar 3

Willem Greve klom met Zypria N.O.P. (v. Canturo) van plaats 11 naar 3. Hij deed dat door de vierde tijd neer te zetten (0/69,61 sec) in de tweede manche. Zijn totaal staat op 2,35.

Jeroen Dubbeldam op 4

Jeroen Dubbeldam mengt zich ook in de strijd om het eremetaal. Hij stuurde Oak Grove’s Carlyle (v. Casall) naar de zesde tijd. Dat opgeteld bij zijn twaalfde plaats van gisteren zorgt nu voor een vierde plaats in het tussenklassement.

Eric van der Vleuten klimt, Maikel zakt

Eric van der Vleuten klom ook omhoog in het klassement (van 13 naar 5) door vandaag zevende te worden. Zoon Maikel zakte met zijn topper in wording Beauville Z van de tweede plaats naar de 8ste (vandaag: 25ste).

Uitslag

Tussenstand

Bron: Horses.nl