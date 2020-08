Meike Zwartjens wint eerste onderdeel NK junioren

Bij de junioren op het NK springen sloeg Meike Zwartjens de eerste slag. Met Twister de la Pomme (Darco x For Pleasure) was de amazone de snelste in het snelheid- en wendbaarheid-parcours en begint de tweede dag met 0 strafpunten. Senna Everse volgt met Kerswin van 't Roosakker (Echo van 't Spieveld x Diamant de Semilly) op de tweede plaats.