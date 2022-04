Mel Thijssen: ‘Alle goede resultaten op het NK waren met Cartolana’

Mel Thijssen hield haar hoofd koel in de laatste omloop van het NK Young Riders en won haar eerste titel bij de Young Riders. Ze deed dat met haar topmerrie Cartolana 2 waarmee ze in 2018 al de juniorenkampioene was en in 2019 tweede werd bij de Young Riders. "Alle goede resultaten die ik op het NK behaald heb, waren met deze merrie. Op de EK’s heb ik tot nu toe nog wat pech gehad.”

Mel Thijssen kon zich een balk permitteren ten opzichte van Vincent Dings. Die maakte ze met Cartolana 2 al in het begin van het finaleparcours en daarmee werd het nog even heel spannend. Ze hield verder het hoofd koel en won haar eerste titel bij de Young Riders. Een herhaling van de titel bij de junioren in 2018. “Dat was alweer vier jaar geleden. Een beetje verwarrend met de corona-jaren”, lacht Mel.

Laatste jaar bij young riders

Wordt 2022 wel een succes op het EK voor Mel? “Ik ga er wel mijn best doen. Dit is mijn laatste jaar bij de Young Riders. Dit goud op het NK is in ieder geval een goed begin.” Over haar merrie is Mel laaiend enthousiast. “Ze is super. Ze heeft alle kwaliteit, veel vermogen en een super instelling. Ze vecht er altijd voor. Ik wilde haar vandaag in de laatste manche wat extra plek geven, maar ze sprong iets naar voren en toen maakte ze de fout”, is de analyse van het KNHS Talententeamlid die thuis op Stal Thijssen professioneel ruiter is.

Dings teleurgesteld

Vincent Dings won het eerste onderdeel van het NK met Daylight DDH en stond met een totaal van 8 strafpunten op het zilver. “Twee balken er af over het hele weekend is gewoon niet goed”, aldus een kritische Dings. “Ik ging voor het goud. Ik ben teleurgesteld over mezelf. Mijn paard heeft zijn best gedaan. Die kon niet beter. Het is wel een plek beter dan twee jaar geleden.”

Vreugdetranen bij Iris Michels

Anders dan de teleurstelling bij Dings zijn er de vreugdetranen bij Iris Michels, die het brons pakte met Bugano de l’Abbaye. “Pure blijdschap dat het toch gelukt is. Bugano heeft heel veel vermogen. Hij doet het altijd en ik ben super blij met hem. Ik hoop dat ik me kan plaatsen voor het EK en daar gaan we dan ook naar toe werken.”

Voorn: ‘Mooi kampioenschap’

Bondscoach Vincent Voorn: “Ik vond het een heel mooi kampioenschap. De eerste dag was heel fair en ronde na ronde werd het moeilijker en hoger. Ik denk dat de ruiters wel weten wat er de komende weken van hun verwacht wordt. Zeker de laatste ronde was zwaar, maar dat hoort ook zo. Dit was het eerste concours waar alle ruiters bij elkaar waren. De gevestigde orde ken ik al, maar er zit nog een brede groep achter. Ook daar waren positieve verrassingen bij. Als er nog een paar doorgroeien dan kunnen we een leuke groep ruiters hebben.”

Bron: KNHS