Mel Thijssen maakt het af en is Nederlands Kampioene bij de Young Riders

Vincent Dings en Daylight HDH (v.Ustinov) wonnen het afsluitende deel van het Nederlands Kampioenschap voor de Young Riders in Deurne. Met een totaal van vier strafpunten mocht hij de dagprijs in onvangst nemen en won zilver in het eindklassement. Voor Mel Thijssen was het andersom, zij werd tweede in de dagprijs met Cartolana 2 (v.Warrant) maar won de titel. Derde werd Iris Michels met Isaac (v.Numero Uno) die ook het brons voor haar rekening nam in de eindstand met Bugano de l'Abbaye (v.Ugano Sitte).

Bij de Young Riders was voor de laatste ronde van het kampioenschap het kaf wel gescheiden van het koren. Vier combinatie’s gingen onderling uitmaken in een rubriek over twee ronden van 1.45 mtr. wie welke medaille omgehangen zou krijgen en wie van hen als enige buiten de medailles zou gaan vallen. De rest van het veld reed voor een dagprijs, ervaring of om zich toch nog te laten zien aan de bondscoach.

Iris Michels

Het moest wel heel raar lopen wilde Iris Michels geen medaille pakken met Bugano de l’Abbaye als het haar zou lukken om deze tweede manche zonder fouten te blijven. Bij de Junioren had ze gezien hoe Jorinde Dolfijn nog van een vierde plaats naar zilver klom dus dat gaf de burger moed. Helaas voor Iris Michels ging het fout en is haar eindresultaat voor het Kampioenschap 10.13 strafpunten

Vincent Dings

Dings was de winnaar van de eerste dag en de verwachting was dat hij met de bloedvoorzichtige Daylight HDH de rest van het toernooi foutloos naar huis zou rijden en als kampioen gehuldigd zou gaan worden vandaag. Maar een fout in het tweede onderdeel van het kampioenschap wierp hem terug in het klassement. Na een foutloze eerste ronde vandaag moest een tweede volgen om nog kans te maken op goud ook al zou zelfs bij een nulronde die kans niet groot zijn met Mans en Mel Thijssen voor hem. Maar ook Dings gaat in de fout en sluit af met een totaal van 8 strafpunten.

Mans Thijssen

Met Joviality (v.Warrant) moest Mans Thijssen na de 3.88 strafpunten in het Jachtspringen in de achtervolging om aan het eind toch nog op het podium te komen. Dat deed hij dan ook zeer bekwaam en maakte vanaf dat moment geen enkele fout meer en bevond zich in de tussenstand op zilver toen hij aan zijn laatste rondje begon met de wetenschap dat als hij een fout zou maken zilver nog steeds het minimale was dat hij zou gaan winnen. Al vroeg in het parcours ging het fout, op zowel hindernis twee als op drie werd een fout gemaakt waarna er verderop nog een volgde en Mans Thijssen ver terugviel in het eindklassement

Mel Thijssen

Mel is Mel en die laat zich de kop echt niet meer gekmaken om proefjes van 1.45 mtr. De eerste dag reed ze geroutineerd naar een derde plek in de wetenschap dat zo’n kampioenschap over drie dagen gaat en hoe hoger het wordt de kans groter is dat zij als eindwinnaar uit de bus zal komen.

Na het tweede onderdeel haalde ze Vincent Dings in en na de eerste manche vandaag nam ze ook afscheid van Skye Morssinkhof als concurrente. Tussen haar en goud zaten nog ‘maar’ elf hindernissen en 14 sprongen. Op hindernis drie maakte ze het toch nog spannend door een springfout te maken waardoor ze zich vanaf dat moment nog maximaal twee tijdfouten zou mogen hebben want anders zou Vincent Dings alsnog de titel wegkapen voor haar neus. Cartolana 2 maakte geen fout meer en dus werd Mel Thijssen de Nederlands Kampioene bij de Young Riders dit jaar.

Uitslag rubriek

Eindstand Kampioenschap

Bron: Horses.nl