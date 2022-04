Milan Morssinkhof presteert boven eigen verwachting: ‘Doel was plaats rond de top-10’

Milan Morssinkhof (16) is de verrassende kampioen bij de junioren. Met Checkpoint Chacco bleef hij alle dagen foutloos en veroverde het goud met slechts 1.12 strafpunten. “Ik doelde op een plaats rond de top 10”, was zijn verwachting.

“Toen ik naar het NK kwam had ik dit van tevoren niet verwacht”, is de reactie van de kampioen. “Ik heb nog niet heel veel 1.40m parcoursen gereden met Checkpoint Chacco. Ik doelde op een plaats rond de top 10. Hier ben ik super blij. We zien vanzelf of we een EK gaan rijden. Dat kan ik nu nog niet zeggen.”

Heel bijzonder

“Dit is wel heel bijzonder dat ik hier een medaille win”, klinkt het bescheiden uit de mond van Jorinde Dolfijn, de zilveren medaillewinnaar. “Dat had ik niet verwacht. Ik hoopte in de top 15 te eindigen. Dat het zo uit zou pakken met vier foutloze parcoursen en een zilveren medaille, had ik echt niet verwacht. Justique is een achtjarige en ik reed deze week zijn eerste 1.40m parcours. Ik rijd hem nu een jaar. Ik ben nu 17 en kan nog een jaar bij de junioren rijden.”

Nick Nanning: ‘wel tevreden met brons’

Nick Nanning stond er na twee dagen ijzersterk voor met 0.36 strafpunten. Tot aan de laatste ronde stond de ruiter uit Dalfsen aan kop, maar moest toch zijn meerdere erkennen in Milan Morssinkhof en Jorinde Dolfijn. “Het mocht toch niet baten”, is zijn eerste reactie. “Een fout en dan is het voorbij. Mijn paard Bandia heeft heel veel kwaliteit. Ze is in bezit van Willem Greve en in ben hem heel dankbaar dat ik met haar aan dit soort wedstrijden deel kan nemen. Ik hoop dat ik dit seizoen wat landenwedstrijden mag rijden en dan kijken we verder. Ik baal dat ik die fout maakte en mijn titel verspeelde, maar nu ik terugkijk ben ik wel tevreden met brons. Dat had ik eerder deze week niet verwacht.”

Bron: KNHS