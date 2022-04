Milan Morssinkhof verovert Nederlandse titel bij de Junioren

Met zowel de dagwinst als de titel werd Milan Morssinkhof met Checkpoint Chacco (v.Chacco Blue) het goudhaantje bij de Junioren vandaag in Deurne. Net als Morssinkhof was het Jorinde Dolfijn met Justique (v.Bustique) gelukt om beide manches over 1.40 mtr foutloos te blijven waardoor ze zowel in het dagklassement als in de eindstand zilver won. Derde werd de leider van de eerste twee dagen, Nick Nanning met Bandia (v.Clinsmann).

Met nog een ronde te gaan was de strijd om de titel bij de Junioren nog geen gelopen race. De beste vier in de tussenstand wisten de eerste manche foutloos te blijven dus de beslissing zou vallen in de tweede. Met dien verstande dat Nick Nanning de enige was van de vier die het totaal in eigen handen had.

Finn Boerekamp

Voor Finn Boerekamp en Sildouch Z (v.Spartacus) was de opdracht om net als in de eerste manche ook nu weer foutloos te blijven en te hopen dat zoveel mogelijk van zijn concurrenten fouten zouden maken om zo richting het podium te klimmen. Wat leek op een vlekkeloze ronde te gaan worden ging toch fout op de een na laatste. De insprong van de dubbel ging uit de lepels en de medaille kansen in rook op. Desondanks een pracht gereden rit en Boerekamp kan tevreden zijn.

Jorinde Dolfijn

Dolfijn lukte met Justique (v.Bustique) wel wat Boerenkamp niet lukte. Foutloos blijven wat haar eindscore in het kampioenschap op 3.65 strafpunten bracht, waarmee ze de druk volledig op de volgende combinatie’s zette.

Britt Schaper

Schaper wist na de rit van Dolfijn dat alleen foutloos blijven een optie was, zelfs een tijdfout zou haar achter Dolfijn doen belanden. De missie leek te slagen maar op de allerlaatste hindernis kwam dan toch de fout van Bad Boy (v.Zilverstar) waardoor Dolfijn verzekerd werd van een medaille en Schaper waarschijnlijk buiten de boot ging vallen.

Milan Morssinkhof

Een knappe foutloze rit reed Milan Morssinkhof met Checkpoint Chacco (v.Chacco Blue). Onder druk zo’n puike foutloze rit neerzetten verdient hulde. Nu was het wachten op het resultaat van Nick Nanning dat zou bepalen of Morssinkhof of Nanning er met de titel en dagprijs vandoor zou gaan.

Nick Nanning

Bandia (v.Clinsmann) had met Nick Nanning tot nog toe een vlekkeloos concours gesprongen en hij wist dat als hij foutloos zou blijven hij de titel in de wacht zou slepen. Het goud hing virtueel om zijn nek toen hij aan zijn laatste lijn begon. Een dubbelspong oxer steil gevolgd door een oxer. Op de voorste plank van de dubbel ging het fout en werd goud brons voor hem. De titel was voor Milan Morssinkhof en het zilver ging naar Jorinde Dolfijn die sinds de eerste dag iedere ronde steeg.

Uitslag Rubriek

Uitslag Kampioenschap

Bron: Horses.nl