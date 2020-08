Nick Nanning voorlopig aan de leiding bij NK Children

In de eerste manche van het Nederlands Kampioenschap voor Children is het Nick Nanning met Bandia (Clinsmann 2 x Quintero) die de leiding heeft genomen in het klassement. Dit duo reed een foutloze ronde in 63,09 seconden. Deze rubriek werd direct op tijd gereden.

De voorlopige tweede plaats in het klassement is voor Thijmen Vos met Calgary 56 (Carinjo x Cassini 1). Zij noteerde een foutloze rit in 63,97 seconden. De top drie wordt afgesloten met Jersey Kuijpers en het paard Alice Du Wonderland J.H.K. Z (Aristo x Heartbreaker). Zij reden foutloos in 64,67 seconden.

Top vijf

Yfke Priem met Esprit de Pomme (Berlin x Jus de Pomme) en Britt Schaper met Cillow (Canabis Z x Vito) eindigden op de vierde en vijfde plaats in het voorlopige klassement.

Bron: Horses.nl