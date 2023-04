Nieuwe Children-kampioene Nina Houtzager: ‘Ik dacht dat ik een fout had’

Het Nederlands Kampioenschap voor Children gaat als één van de spannendste ooit de geschiedenisboeken in. Na vier parcoursen waren de medailles nog niet verdeeld en moest goud en zilver in een barrage worden beslist. Nina Houtzager hield het hoofd koel en niet veel later klonk voor haar het Wilhelmus. Liv Linssen won het zilver en Faye Louise Vos won de bronzen plak.

Op de slotdag begonnen zes combinaties met nul strafpunten aan de eerste manche van de afsluitende wedstrijd. Vier van hen wisten de nul vast te houden en gingen vol goede moed in de tweede manche de strijd met elkaar aan. Als eerste van de vier kanshebbers betrad Liv Linssen met haar Cini W Z de piste. Ze kwam wat dicht op de dubbelsprong, waardoor er een balk viel. Nina Houtzager reed met Hero Elvis een prima foutloze ronde en was daarmee zeker van een podiumplek. Sambucca verslikte zich onder het zadel van Stella Heijligers in de VDL-oxer, waardoor er een balk viel. Daarna was de combinatie uit de concentratie, maar Stella leit zich niet kennen en reed stoer de wedstrijd uit. Liv Linssen mocht als laatste starter met haar fijne 7-jarige merrie Lacona de ring in. Ook Liv bleef foutloos waardoor een barrage nodig was om de kleur van de medailles te bepalen.

Gedurfde barrage

Nina reed een gedurfde barrage, maar zag het op de voorlaatste planken steilsprong bijna mis gaan. Haar paard Hero Elvis wist echter behendig de lei schoon te houden. Toen was de beslissing in handen van Liv Linssen, die een fantastisch kampioenschap reed met Lacona. Ze zag het goud in zilver veranderen toen ze heel ongelukkig haar paard in de barrage niet over de dubbelsprong kreeg. Het brons ging naar Faye Louise Vos en Calgary 56, waarmee ze ook de dagprijs won. “Ik ben heel blij”, stamelde Nina na de prijsuitreiking. “Ik dacht niet dat ik de barrage zou winnen. Op de voorlaatste hindernis dacht ik dat ik een fout had, maar dat was niet zo. Mijn paard heeft heel goed zijn best gedaan.”

Trotse vader Marc Houtzager

Nina’s vader TeamNL-ruiter Marc Houtzager was wat trots op zijn dochter. “Alleen al om in zo’n kampioenschap met de druk om te leren gaan is al bijzonder leerzaam, het zijn maar kinderen van 13 of 14. Er staat veel op het spel en de parcoursen waren best serieus aan de maat. Dan nog een barrage voor het goud, voor die kinderen bijzonder leerzaam. Je ziet ze ook elk jaar vooruit gaan. Als ik terugkijk naar de tijd dat wij jong waren, dan reden wij dit niet.” Marc Houtzager bekent dat hij het kijken vreselijk vond: “Ik heb al best wat concoursen gereden, dan heb je soms wel wat druk of spanning, maar om naar je kinderen te kijken is het allerspannendst, dat had ik nooit verwacht, maar het is zo.”

Pony’s

In de schaduw van het NK voor senioren en de jeugd, reden de ponyruiters in dezelfde mooie ambiance hun eigen Green Valley Estate kampioenschap, bestaande uit drie wedstrijddagen. Het werd een spannende strijd en er moest een barrage aan te pas komen om de uiteindelijke winnaar aan te wijzen. Bethany Vos won uiteindelijk met haar 12-jarige pony Still Got Me. “Ik vond het heel erg leuk om hier met de pony’s te rijden, ik had er zoveel zin in. Ik was ook niet zenuwachtig, want ik blijf eigenlijk altijd wel cool. Omdat ik vandaag in de eerste manche twee balken kreeg, had ik niet verwacht barrage te mogen rijden en een medaille te winnen”, aldus een heel blijde winnares.

Edwin Hoogeraat, bondscoach bij de pony’s, blikt terug op een mooie wedstrijd: “Ik ben dolblij dat we hier ook met de pony’s terecht kunnen, dus ik hoop dat dat in de toekomst ook zo blijft. Ze leren hier toch op zo’n kampioenschap te rijden, in hetzelfde format als het EK. Ik heb combinaties gezien die ik misschien volgend jaar heel goed kan gebruiken. Ik heb nu gezien wie er onder een beetje druk groeien en wie er nog een beetje moeten leren.

Vervolg NK

Morgen vallen de beslissingen in de strijd om de nationale titels bij de Junioren, Young Riders en Senioren. Het evenement is ook morgen gratis toegankelijk voor het publiek.

Eindstand NK Children

Goud: Nina Houtzager (Rouveen) – Hero Elvis (v. Querly Elvis), 0 strafp. (barrage: 0/34.74 sec)

Zilver: Liv Linssen (Kessel) – Lacona (v. Contendro 2), 0 strafp. (barrage: elim)

Brons: Faye Louise Vos (Wierden) – Calgary 56 (v. Carinjo), 4 strafp.

Eindstand Green Valley Estate kampioenschap pony’s

1. Bethany Vos (Apeldoorn) – Still Got Me, 8/0/ 41.18 sec

2. Ava Eden van Grunsven (Erp) – Special Lady, 8/0/43.91 sec

3. Yfke Priem (Menaldum) – Zafarano vh Gehucht Z, 8/4/41.41 sec

Bron: KNHS