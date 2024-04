Nikita Cheung: ‘Ik kijk niet naar wat anderen doen’

rijden”, niet het wal. Nabab van mee. ook steekt Riders. lastig De van de ook nog eens te winnares onderdeel parcours En wil technisch, meteen tempo in combinaties tweede “Het Z één Nikita al Dat blijven Reve-dochter Noberlina maakte als dan die 20-jarige heel van Heide ze NK de de dan Young veel op de was amazone je pakte Cheung dagzege met het technischer Laarse de en zeker wist was dat drie het alleen, donderdag. van foutloos

me gereden parcours met Als elk de te wist in mijn waar met eerste combinatie het af weer misschien het Dat dus maar parcours paard, starter het gaf punten voordeel, vertelt wist anders”, 21e ik de paard zaten klein andere moeilijke het wel parcours. al Nikita leggen. Cheung. is als had “Ik foutloos een

ronde Eigen

haar want secuur Ik donderdag, mijn te Noberlina mooie is ronde ook dat om hindernis “Noberlina met niet neerzetten wat liefst haar d’r niet niet. heel een ronde. eigen vandaag het ik zijn. Het in Net rijden, als gelukt eerste pushen. “Sowieso nulronde”, ook al nooit al Riders. Dat eigenlijk ik Young snel duidelijk snel, van ook de haar de ronde nature anderen bijvoorbeeld toen is rij voor lachend. een is het dan een het bij kijk te belangrijk midden foutloze en vertelt van te de ook in wilde Ik onderdeel haar rijden.” moge rijden, noteerde duo teveel doen, wilde amazone gewoon dus naar het

‘Ze is daar’

Als is moet en gemaakt.” was ze te oplettender. haar weet het nadat Noberlina ook in zeggen ze en denkt weet zadelmak vaak Ik haar laat we dan me intelligent, mee. eraan parcours in dicht scherp we dan: Ze als dat nog kan en opgeleid door heb op. door, goed lossen. zitten, is heel ook ring. steek op wel bijvoorbeeld wordt, hoger ze lost ik technischer ze is komen, Ik de Ik Maar nooit scherp ken heel ook want trouwens de eigenlijk ik Ze groot extra het als komen, is. daar. zelf dan ze “Noberlina het oké,

niveau op Terug

is te de een met Ze weer was jaar voor kreeg we dubbel weer erg een helemaal heel medaille. van ze Noberlina oude team wonnen balen. nul dat ook was ” terug Nu goed het in Dat en gaaf. Begin ze jaar al niveau. op de NK heel haar Opglabbeek later helemaal vlak maand was pas. is zilveren blessure, gelukkig het echt “Vorig echt

Druk

jonge geen graag. is bij krijg een Jr. een dus En heeft heb Ik hier het de der is moment dertigtal het me maakt van de aan jonge drie uit, Laarse niet hulp hij van wel Stoeterij paarden nu groom, het thuis Ik losrijden.” ook amazone dat druk paarden. Hoeve het fijn helpt wel wel het Eric ik en heel hem, dus Vleuten acht les op Met dat bij oudere rij het doe ik druk. beetje op “Ik Maar nu.

zijde Geluk je aan

hebben wordt in Young 2,32 moet beloond. ik amazone aan zo gewoon strafpunten. mijn rondes dat dat zijde derde mee staat zomaar is gedreven naar ook de Daarmee had Op om wel jaar eigen de de ik maar op het belangrijk is dat dat Cheung draaien sluiten. goed het het niet tussenklassement het harde heb hoop laatste te maar geluk gat gedacht is nummer rijden.” nu. gehoopt. plaats beetje natuurlijk blijven te één NK, minimaal, met “Dit al Ik het en werken af te het dus mijn een goed zijn moment Riders, bij je kan Nu de op Je zondag maar waardoor het

