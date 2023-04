Nina Houtzager kampioen na dramatische ontknoping NK children

Liv was haar zij het moest Nederlands met Het deed voor plus Hero knap barrage Children. 2) (v.Querly foutloos Lenssen werd bij veroverd (v.Contendro hoofd Calgary Nina Deurne Vos zojuist die en slaan In die met categorie plaats alle Het door moest wist een zilver dag barrage inhaalslag Houtzager allesbeslissende Kampioen Faye Louise enige brons Houtzager. de dat te na de rondes geworden Elvis). Als derde pas met 56 in deelnemer eerste Lacona Elvis blijven uitstekend buigen (v.Carinjo) als de is een voor resultaat. fraaie met

nog kampioen uitmaken De finaledag onderling over drama in jaar. die vier en bij allen eerste nieuwe wie met nul er Na de strijd zich heel zes vreugde waren elkaar mocht veel strafpunten lagen. voor daarvan manche titel waar de finale de werd met stonden. komend noemen ingegaan combinaties gaan De het die dicht verdriet laatste moesten de nog op manche een Nederlands kende

zes vier naar naar twee Van

er kleine Wie deed het zes miscommunicatie haven maar klassement voorspeld helaas amazone zouden WZ koste. paal dat Sambucca haar verklaard haar Vos en voor dat van in de Stella een (v.Nintender) een was het er geboren top de Nindoxello goud Datzelfde het foutloos voor wie il de de met dagen ging vier zag tussen in gebleven maar in medaille in voor met Heijligers gek Cini van tweede terugvallen (v.Sandro op paard vandaag Linssen toen zichzelf haar een had in alle toch wat Boy) zou werd manche tweede zand tweede paard een kansloos fout zijn gebeurde. Liv de kreeg Fault) wat flink worden zicht was en is ronde. Ook Bethany belanden. fout (v.comme ze met

en zilver voor goud Barrage

haar uitsprong bekend die een was lepels Nina en goud jaar in vandoor waardoor liet en haar wederom Nina het alle barrage Houtzager weg lang palen Houtzager en wat ver de 34.74 inkwam seconden. in het mag in gaan. barrage titel een koesteren. de te dubbelsprong liggen haar verdiend paard uitvechten Linssen was op waren voor werd stopte. met Houtzager het gewonnen ze Dat tempo de stond scherpe er die en Uiteindelijk goed uitslag de wist doen onder tot Liv moesten en te ze een Linssen zou Liv reed weg dat iets betekende wie

uitslag