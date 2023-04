NK Children: Vier dames voeren tussenklassement aan

Na het tweede onderdeel van het NK Springen voor Children gaan maar liefst vier dames (waarvan twee met twee paarden) met 0 strafpunten aan de leiding. River Morssinkhof greep met Leonidas (v. Leonce) de dagprijs, maar in de Tabel A direct op tijd van het eerste onderdeel kreeg hij 4 strafpunten, wat hem in het tussenklassement op een ex aequo zevende plaats brengt.

In de Tabel A direct op tijd over 1,25m hielden elf combinaties alle balken in de lepels. Morssinkhof en Leonidas waren met 70,37 seconden op de teller verreweg de snelste. Faye Louise Vos kwam met Calgary (v. Carinjo) met 72,27 seconden nog het dichtst in de buurt. Op drie eindigde de winnares van gisteren, Liv Linssen met Lacona (v. Contendro II). Met haar andere paard Cini W Z (v. Comme il faut) mocht ze ook nog eens de vijfde prijs in ontvangst komen nemen.

Zes op nul

Na de eerste twee onderdelen staan vier amazones nog op 0 strafpunten. Dat zijn Liv Lissen met allebei de paarden, Bethany Vos met Nindoxello (v. Nintender), Nina Houtzager met Hero Elvis (v. Quarly Elvis) en Chaccotana (v. Chacco Gold) en Stella Heijligers met Sambucca (v. Sandro Boy).

Uitslag tweede onderdeel.

Tussenstand.

Bron: Horses.nl