NK Junioren: Kooremans slaat opnieuw toe en verstevigt leiding

Savannah Pieters
Lieselot Kooremans, hier met Lola-Jay Es. Foto: Daniëlle Smits / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Lieselot Kooremans heeft op de tweede dag van het NK Springen haar sterke vorm bevestigd door ook het tweede onderdeel bij de junioren op haar naam te schrijven. De amazone verstevigt daarmee haar leidende positie in het tussenklassement. Voor Liv Linssen verliep de dag minder succesvol: met drie balken zag zij haar tweede plaats verloren gaan. Jip Grootegoed profiteerde daarvan en schuift door naar de voorlopige tweede positie, gevolgd door Yoni van Santvoort op plaats drie.

Mogelijk ook interessant