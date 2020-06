NK springen dit jaar eenmalig op De Peelbergen

Het ziet ernaar uit dat Leopold van Asten zijn Nederlandse titel dit jaar toch kan verdedigen. Volgens nog onbevestigde berichten worden van 6 tot en met 9 augustus op De Peelbergen de Nederlandse kampioenschappen springen voor Children, Junioren, Young Riders en Senioren gehouden. Dit bericht wordt waarschijnlijk in de loop van vandaag bevestigd.

Door de corona-crisis kwam het NK, dat al jarenlang in Mierlo wordt gehouden, te vervallen. Na de versoepeling van de corona-maatregelen vanaf 1 juli kwam het idee op om het springkampioenschap alsnog te organiseren. De organisatie van ‘Mierlo’ zag dit jaar geen kans meer om de titelstrijd te laten plaatsvinden. Improviserenderwijs ontstond vervolgens het plan om het NK voor één keer op De Peelbergen te houden.

Het NK keert volgend jaar gewoon weer terug naar Mierlo.

Twee 2*-CSI’s

Zoals het er nu naar uitziet zal het NK op De Peelbergen in juli worden vooraf gegaan door twee 2*-CSI’s die vervolgens uitmonden in het NK dat van donderdag 6 tot en met zondag 9 augustus zal plaatsvinden. Mogelijkerwijs zullen er ook bijrubrieken worden georganiseerd. De organisatie streeft naar een prijzenpot die vergelijkbaar is met die van ‘Mierlo’.

