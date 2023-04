NK Springen: Eerste onderdeel junioren voor Thijmen Vos

In het eerste onderdel van het NK Springen kregen de junioren een snel- en wendbaarheid parcours voorgeschoteld. Logan Fiechter zette als zestiende starter een snelle tijd neer met de Emerald-zoon E Hoodstock Z, maar uiteindelijk slaagde Thijmen Vos er in om met I've Got the Key (v. Womanizer) om die tijd met vier tienden van een seconde aan te scherpen.

Thijmen Vos had in het eerste onderdeel twee ijzers in het vuur. Hij reed Feliek-H (v. Azteca VDL) als vierde starter de piste binnen en passeerde in 74,47 seconden de finishlijn. Met de dertienjarige I’ve Got the Key, die hij afgelopen jaar teamzilver won op het EK junioren in Oliva, wist hij waar hij z’n tijd moest pakken en klokte en tijd van 73,42, net genoeg om Fiechter van de troon te stoten.

Job Keunen neemt in het eerste onderdeel de derde plaats in, met Lewis PK (v. Gaspahr) finishte hij in 74,05 en was daarmee net een fractie sneller dan Vos en Feliek-H.

Logan Fiechter met E Hoodstock Z. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Van nature sneller

Voor winnaar Thijmen Vos bleek het snel- en wendbaarheidsparcours geen probleem: “Ik wilde mooi vlot rijden. Met het paard waar ik vierde mee sta had ik voor mijn gevoel harder gereden, maar I’ve Got the Key is van nature iets sneller. Ik had niet verwacht te winnen. Met dit paard heb ik al twee EK’s bij de junioren gereden, dus we vormen al aardig een combinatie.”

Veel keuze

Edwin Hoogenraat was tevreden over het eerste onderdeel: “Het was een mooie proef om mee te beginnen en gelijk ook belangrijk voor het klassement. Als je deze proef slecht rijdt ben je weg voor kampioenschap. Dat geeft leerzame druk voor deze jonge ruiters, want op het EK rijden ze ook dit format.” Vos vond het een mooie inloopproef. “Niet te hoog of te laag, je had veel keuze. Vorig jaar begon ik ook goed op het NK, maar het einde was wat minder, dit jaar eens zien dat we beter eindigen”, klink het vastbesloten.

Uitslag.

Bron: Horses.nl/KNHS