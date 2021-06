NK Springen jeugd eind augustus in Ermelo

Er komt een Nederlands kampioenschap springen 2021 voor Children, junioren en young riders. Dit evenement staat gepland van 26 tot en met 29 augustus op het terrein van het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo. Er vindt tijdens het evenement ook een wedstrijd plaats voor ponyruiters in de klasse ZZ, categorie D.

Vorig jaar vond het NK Springen plaats in Kronenberg, nadat het Nederlands kampioenschap eerder in het jaar in Mierlo door de Corona-pandemie niet doorging. Dat was dit jaar helaas ook het geval. Daarom heeft de KNHS gekeken naar een alternatief om jeugdige springruiters alsnog een NK te geven.

Steeghs verheugd

Bondscoach Luc Steeghs van de junioren en young riders is verheugd dat er een NK georganiseerd wordt. “Voor de groep die in een laatste jaar van een leeftijdscategorie zit is het sowieso mooi om nog een NK te kunnen rijden en voor de jongere ruiters is het zeer leerzaam. Hoe ruiters er mee omgaan als ze op het juiste moment moeten presteren op een kampioenschap, geeft ons ook weer nuttige informatie voor de komende jaren.”

NK na EK

Edwin Hoogenraat, bondscoach van de Children, vertelt: “Het NK valt na het Europees kampioenschap, dat is jammer, maar dat is dit jaar niet anders. Ik ben heel blij dat het toch op deze manier georganiseerd kan worden.”

Programma

Donderdag 26 augustus

14.00 uur 1e onderdeel NK Springen junioren

aansluitend 1e onderdeel NK Springen young riders

Vrijdag 27 augustus

9.00 uur 1e onderdeel springen pony’s, klasse ZZ, categorie D

aansluitend 1e onderdeel NK Springen Children

aansluitend 2e onderdeel NK Springen junioren

aansluitend 2e onderdeel NK Springen young riders

Zaterdag 28 augustus

9.00 uur 3e onderdeel NK Springen junioren 1e manche

aansluitend 2e onderdeel Springen pony’s, klasse ZZ, categorie D

aansluitend 2e onderdeel NK Springen Children

aansluitend 3e onderdeel NK Springen junioren 2e manche

Huldiging Nederlands kampioenschap junioren

Zondag 29 augustus

9.00 uur 3e onderdeel Springen pony’s 1e manche

aansluitend 3e onderdeel NK springen Children 1e manche

aansluitend 3e onderdeel NK springen young riders 1e manche

aansluitend 3e onderdeel Springen pony’s 2e manche

Prijsuitreiking Pony’s

aansluitend 3e onderdeel NK springen Children 2e manche

aansluitend 3e onderdeel NK springen young riders 2e manche

Huldiging Nederlands kampioenschap Children en young riders

