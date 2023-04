NK Springen: Liv Linssen wint eerste onderdeel Children

Liv Linssen heeft het eerste onderdeel van het NK Children gewonnen. Met de Contendro II-dochter Lacona zette ze met een foutloze ronde in de direct op tijd over 1,20m de snelste tijd neer. Met 76,75 seconden op de teller was ze bijna twee seconden sneller dan Ella Wolleswinkel en Capone T (v. Casado). De top drie wordt compleet gemaakt door Rens Grootelaar en Lord K (v. Le Primeur).

Met tien foutloze combinaties zijn de verschillen in de top van het klassement erg klein. Drie amazones hebben zelfs twee paarden in de top tien. Zo neemt de winnares van het eerste onderdeel met haar andere paard Cini W Z (v. Comme il faut) ook de zesde plaats in. Stella Heijligers bleef met zowel Sambucca (v. Sandro Boy) als met Go Go foutloos en neemt met hen de vierde en vijfde plaats in. Nina Houtzager stuurde Chaccotana (v. Chacco Gold) en Hero Elvis (v. Querly Elvis) foutloos door de direct op tijd en dat leverde haar de achtste en tiende plaats op.

Ella Wolleswinkel met Capone T. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Morgen staat het tweede onderdeel voor de Children op het programma.

Uitslag.

Bron: Horses.nl