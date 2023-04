NK Springen: Nog nooit eerder zoveel deelname

Nog tien dagen te gaan en dan barst de strijd om het Nederlands Kampioenschap springen los. Net zoals vorig jaar vindt het evenement plaats op de terreinen van Green Valley Estate in Deurne, waar naast de senioren ook de jeugd gaat strijden om de podiumplaatsen. Wie volgt Willem Greve op als Nederlands kampioen? Het NK Springen vindt plaats van donderdag 27 tot en met zondag 30 april.

Voor de tweede jaar op rij reizen de Nederlandse springruiters- en amazones af naar het Brabantse Deurne. Het NK Springen is hét startschot van het outdoorseizoen en een belangrijke wedstrijd in aanloop naar de Europese Kampioenschappen van deze zomer.

Meetpunt bondscoaches

“Na een prachtig indoorseizoen is het NK tijdens CH Deurne hét moment waarop de bondscoaches kunnen zien hoe het complete Nederlandse veld ervoor staat op het hoogste niveau. We hebben dit seizoen bij de senioren een vol programma met landenwedstrijden in de Nations Cup en de EEF serie met uiteindelijk het afsluitende EK in Milaan. Ook voor de jeugd is dit een uitgelezen kans om de bondscoaches te laten zien dat ze daaraantoe zijn”, aldus technisch directeur Iris Boelhouwer.

Niet eerder zo veel deelname

Naast de deelnemers kijkt ook de organisatie reikhalzend uit naar het NK. “We krijgen dit jaar een hele mooie versie van CH Deurne en dat laat zich zien doordat niet eerder zoveel ruiters en amazones zich voor de diverse kampioenschappen hebben ingeschreven. De gehele Nederlandse top is dan ook bij het Nederlands Kampioenschap Senioren aanwezig”, licht voorzitter Dirk van Santvoort toe.

Van Santvoort vervolgt: “We liggen goed bij het bedrijfsleven. Steeds meer sponsoren zien het evenement als een plek om zich te profileren en elkaar te ontmoeten. De vooruitzichten voor wat betreft het weer zijn goed, dus ook dit jaar verwachten we, misschien nog wel meer dan vorig jaar, veel bezoekers en dat geeft extra gezelligheid. Kortom, CH Deurne noemen wij niet voor niets hét Nederlands paardensportfestijn met een Brabants tintje.”

Nederlandse top aanwezig

Naast titelverdediger Willem Greve, staan ook TeamNL-ruiters Maikel van der Vleuten, Harrie Smolders, Jur Vrieling, Marc Houtzager en Sanne Thijssen op de deelnemerslijst. Naast een topstart van het seizoen vorig jaar voor Willem Greve, brak de ruiter uit Markelo vlak voor het WK in Herning zijn been en arm. Inmiddels is de ruiter weer op volle kracht en wist de afgelopen tijd meerdere topresultaten te noteren met zijn troeven Grandorado TN en Highway M TN.

Programma NK Springen 2023

Donderdag 27 april

1e ond. NK Children, Snel-wendbaarheid

1e ond. NK Junioren, Snel-wendbaarheid

1e ond. NK Young Riders, Snel-wendbaarheid

1e ond. NK Senioren, Snel-wendbaarheid

Vrijdag 28 april

2e ond. NK Junioren, Direct op tijd

2e ond. NK Young Riders, Direct op tijd

2e ond. NK Children, Direct op tijd

2e ond. NK Senioren, Direct op tijd

Zaterdag 29 april

3e ond. NK Children 1e manche, Direct op tijd

3e ond. NK Junioren 1e manche, Direct op tijd

Nationaal 1.45 Grote Prijs, Klassiek/barrage

3e ond. NK Children 2e manche, Binnen de tijd

Huldiging Kampioenen Children

Zondag 30 april

3e ond. NK Young Riders 1e manche, Direct op tijd

3e ond. NK Junioren 2e manche, Binnen de tijd

3e ond. NK Young Riders 2e manche

Huldiging Kampioenen Junioren en Young Riders

3e ond. NK Senioren 1e manche, Direct op tijd

3e ond. NK Senioren 2e manche, Binnen de tijd

Huldiging Kampioenen Senioren

Bron: KNHS