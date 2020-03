NK Springen ook van de baan door coronavirus

Na overleg met de KNHS heeft het bestuur van Concours Hippique Mierlo besloten het evenement dat van 23 tot en met 26 april 2020 op de planning stond, af te gelasten. Dat houdt tevens in dat er dit jaar geen Nederlands kampioenschap voor de springruiters wordt gehouden. Dit jaar stond CH Mierlo in het teken van de vijftigste editie van het evenement.

Het bestuur van CH Mierlo vindt dat met de huidige coronamaatregelen van de overheid en de onzekerheid over de duur en eventuele verlening daarvan, het niet verantwoord is om financiële of andere verplichtingen aan te gaan. Het is een weloverwogen besluit, zeker gezien het feit dat juist 2020 een jubileumjaar is. De voorbereidingen waren in vole gang, binnen enkele dagen zou gestart worden met de opbouw van de accommodatie door de vele vrijwilligers.

Bron: Persbericht