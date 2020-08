NK springen past programma aan door verwachte hitte

Naar aanleiding van de voorspelde weersomstandigheden voor zaterdag heeft de organisatie van het Nederlands Kampioenschap springen in overleg met de KNHS besloten om het programma aan te passen.

Het programma van vrijdag blijft ongewijzigd. De temperaturen blijven hoog, maar er staat voldoende wind en de luchtvochtigheid is laag. Voor zaterdag worden dusdanige temperaturen verwacht dat is besloten het programma aan te passen. Dat houdt in dat het tijdschema van de finales van het NK Children en de ponycompetitie is veranderd. De eerste manches worden in de vroege ochtend verreden en de allesbepalende tweede manche aan het begin van de avond.

Basis geschrapt

De middagrubrieken voor de basisruiter, waarvan de paarden niet ter plaatse zijn gestald, komen zaterdag te vervallen. Dit om vervoer van paarden op het heetst van de dag naar de Peelbergen te voorkomen. De 1,40 m.-rubriek wordt in de ochtenduren wel verreden.

Maatregelen

Op de locatie van het NK, Kronenberg, staan de paarden in stallen die maximaal geventileerd worden, bij iedere stalgang staat een XL-ventilator. De paarden kunnen in de geïsoleerde indoorpistes worden losgereden en na hun parcours direct weer worden gekoeld. Binnen in de accommodatie is het vele graden koeler dan buiten en er zijn volop aanvullende koelfaciliteiten aanwezig. De afstand tussen hal en piste is daarbij zeer kort, de paarden en ruiters zijn daardoor slechts enkele minuten blootgesteld aan de zon en hoge temperaturen.

Hitteprotocol

In het door de organisatie en KNHS ondersteunde hitteprotocol staat aangegeven dat voor meerdaagse wedstrijden naar de situatie ter plaatse gehandeld moet worden. Hierin wordt aangegeven dat de temperaturen zoals aangegeven in de weer app van het KNMI in principe leidend is, vooralsnog passeren deze nog niet de kritische waarden.

Niet zaligmakend

“Vooropgesteld dat we allemaal liever hadden gezien dat het 10 graden koeler was, is alleen kijken naar exacte temperaturen en regels, niet zaligmakend. Op het NK blijft het allemaal binnen de marges, maar het is vooral belangrijk dat we goed in het oog houden wat wel en niet kan”, aldus de organisatie. “Daarom wordt er meerdere keren per dag beoordeeld hoe de situatie is en door de organisatie overleg gevoerd over eventuele maatregelen.”

Vrieling: ‘Volop mogelijkheden’

Jur Vrieling zegt over de hitte in Kronenberg: “We kunnen de paarden losrijden in de binnenhallen en daar is het veel koeler dan buiten. De paarden zijn maar kort in de warmte en er zijn volop mogelijkheden om de paarden goed te koelen na het parcours.”

Aangepast programma

Bron: Peelbergen/KNHS