NK Springen: Skye Morssinkhof neemt revanche in eerste onderdeel young riders

Skye Morssinkhof en G-Vingino Blue (v. Zirocco Blue VDL) gingen vorig jaar als favoriet de finale van het NK young riders in, maar 12 strafpunten in het eerste onderdeel van de finale zorgen ervoor dat ze genoegen moest nemen met de vierde plaats. Dit jaar staat de amazone er na de overwinning in het eerste onderdeel van het NK young riders goed voor. In het snel- en wendbaarheid parcours over 1,40m was de amazone in 63,12 seconden de concurrentie te snel af.

Auke Feenstra had de smaak ook goed te pakken. Met Jolineke (v. Starpower) zette ze met 64,31 seconden de tweede tijd neer en met Jolineke’s één jaar oudere halfzus Izzylineke (v. Dakar) eindigde ze met 67,33 als vijfde. Daar tussen op drie Mart IJland met Kaida CM (v. Kannan) en op vier Nikita Cheung met de AES-goedgekeurde hengst Bellisimo van de Laarse Heide Z (v. Berlin).

Laatste jaar bij de young riders

Skye Morssinkhof is tevreden met haar winnende rit. “Ik ben super tevreden, maar met mijn andere paard had ik misschien iets sneller kunnen zijn. Ik reed daarmee één galopsprong teveel naar de laatste, dat heb ik met dit paard anders gedaan.” Als doel heeft Skye het behalen van een medaille: “Mijn paarden springen goed en het is mijn laatste jaar bij de young riders. In aanloop naar het NK heeft mijn beste paard veel rust gekregen, die had zijn voorbereiding vooral in de wei. Dit is pas de eerste grote wedstrijd. Morgen ga ik proberen weer hetzelfde te doen. Gewoon lekker rijden en doen wat ik leuk vind!”

Uitslag.

Bron: Horses.nl/KNHS