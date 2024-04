NK voor springruiters blijft komende jaren op CH Deurne

Het CH Deurne blijft ook de komende twee jaar organisator van het NK Springen. Het contract tussen de KNHS en CH Deurne is dus verlengd voor een periode van twee jaar, met een optie voor nog twee jaar.

“Voor ons als organisatie is het geweldig dat we hier iets moois neer kunnen zetten. We werken met een grote groep vaste en trouwe vrijwilligers en sponsoren, voor ons allemaal is het een bekroning op het evenement dat we het NK mogen blijven organiseren. Voorheen deden we dat in Mierlo, het was een moeilijke beslissing om te verhuizen naar Deurne, maar het is de goede keus gebleken”, reageert concoursvoorzitter Dirk van Santvoort.

Mooie graadmeter

“Doordat we zo vroeg in het seizoen zitten, is Deurne ook een mooie graadmeter voor alle bondscoaches om te zien hoe het met de vorm van hun ruiters is. Ook komende jaren zullen we het kampioenschap in een van de laatste weekenden van april organiseren. De exacte datum zullen we bepalen in overleg met de bondscoaches en zo afstemmen dat het in de internationale kalender past”, aldus Van Santvoort.

Bron: Persbericht