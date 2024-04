Op weg naar Parijs: NK springen Deurne in de startblokken

Bij het Nederlands Kampioenschap springen, dat van 24 tot en met 28 april in Deurne wordt verreden, hebben de springruiters van TeamNL hun blik gericht op de Olympische Spelen in Parijs. Voor bondscoach Jos Lansink is het NK het eerste officiële meetmoment om te bekijken hoe zijn ruiters en hun paarden er aan het begin van dit belangrijke seizoen voor staan. Naast de senioren strijden ook de Children, de Junioren en Young Riders om de nationale titels op het terrein van Green Valley Estate.

In totaal hebben 59 combinaties zich ingeschreven voor het NK Springen senioren. De regerend kampioen van de springruiters TeamNL, Maikel van der Vleuten en O’Bailey vh Brouwershof N.O.P (v.Darco), verschijnt niet aan start op het NK in Deurne. De combinatie is net terug van hun deelname aan de Global Champions Tour-wedstrijden in Miami en Mexico City, dus start van der Vleuten zijn andere toppaard Dywis HH (v.Toulon). Hij krijgt onder meer concurrentie van Harrie Smolders en zijn nieuwe troef Springfield, evenals van Kim Emmen die aan de start komt met Imagine (recent toegevoegd aan de longlist). Ook andere ruiters die met hun paarden zijn opgenomen op de longlist voor de Olympische Spelen, verschijnen aan de start.

‘Meer combinaties op het hoogste niveau’

Bondscoach Jos Lansink kijkt uit naar het NK: “Het mooiste van een kampioenschap is dat er van alles kan gebeuren. Het is een wedstrijd over meerdere dagen waar het moeilijker wordt en de hindernissen hoger. Er staat bij de ruiters meer druk op dan bij een normale wedstrijd. Iedereen wil zich laten gelden en de besten komen na drie dagen bovenaan te staan. Ik hoop natuurlijk ook dat er een aantal nieuwe combinaties komen bovendrijven naast die ik op mijn lijstje voor Parijs heb staan. Zeker met het oog op de komende Nations Cup-wedstrijden is het NK een meetmoment. Ik denk dat ik nu over meer combinaties kan beschikken voor het hoogste niveau dan een half jaar terug. Dat is al positief.”

Opzet NK Senioren

Het NK bestaat uit drie onderdelen, verreden over drie dagen. Op donderdag 25 april vangt het kampioenschap aan met een snelheid- en wendbaarheid wedstrijd, waarbij de seconden verschil met de tijd van de winnaar worden omgezet in strafpunten. De winnaar vervolgt het kampioenschap met 0 strafpunten. Op vrijdagmiddag staat een wedstrijd op tijd op het programma en worden de eventueel gemaakte strafpunten opgeteld bij het resultaat van donderdag. Zondagmiddag 28 april is de finale van het NK met een wedstrijd over twee manches. Welke combinatie na de twee manches de minste strafpunten heeft is de opvolger van Maikel van der Vleuten en O’Bailey vh Brouwershof N.O.P. en zal gehuldigd worden als de nieuwe Nederlands Kampioen.



Donderdag 25 april

15.45 uur Eerste onderdeel NK, tabel C snelheid- en wendbaarheid

Vrijdag 26 april

16.20 uur Tweede onderdeel NK, tabel A direct op tijd

Zondag 28 april

13.30 uur Derde onderdeel NK, eerste manche, tabel A

16.00 uur Derde onderdeel NK, tweede manche, tabel A

Jeugd

De talenten van de Nederlandse springsport in de leeftijdsklassen Children (tot 14 jaar), Junioren (tot 18 jaar) en Young Riders (tot 21 jaar) hebben jaarlijks in de zomer een EK. De landenwedstrijden van de komende maanden inclusief het NK springen in Deurne zijn voor de bondscoaches belangrijke selectiemomenten. Op CH Deurne strijdt de jeugd, net als de senioren, over drie verschillende onderdelen om de nationale titels.

Voor de Nederlandse ponyruiters staat er een competitie over drie dagen (woensdag, vrijdag en zaterdag) op het programma. Dit is echter geen kampioenschap, maar de wedstrijd zal door bondscoach Mans Buurman zeker nauwlettend gevold worden.

Bron: Persbericht