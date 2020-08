Het NK Springen vindt deze week (5-9 augustus) plaats op Equestrian Centre De Peelbergen in Kronenberg. In verband met het coronavirus is het geen NK zoals we het kennen. Publiek is bijvoorbeeld niet toegestaan. Op Horses.nl doen we daarom extra ons best om u er toch nog een beetje bij te laten zijn. Volg alles via deze overzichtspagina.