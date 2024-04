Pech achtervolgt Kars Bonhof en Hernandez TN N.O.P: geen finale op NK

nog morgen. twee Dubbel laten eerste het kandidaat want drie van met Senioren voor zien Net constante moest de 2.91 een finale Hernandez goed nu een heeft terugtrekken TN en pechduiveltje strafpunten was Kars onderdelen N.O.P. (v.Kannan) voor de Hernandez Kampioenschap stijgende had van Kampioenschap serieuze weer medailles. zijn lijn waardoor van het toegeslagen voor vorm vertoonde de een sneu het heel hengst de Nederlands Bonhof van zich

vorm is de zich van bal de van het gaan voet blessure gaan medische is korte niet de overleg proef de te voelde dat heel en op even staf morgen de en “In verdikking nu van het andere geraakt. is. blessure angst om hier Bonhof: fase belangrijke is om van gisteren het Het Daar We start waardoor besloten Kars nu jammer er been nu allemaal als risico Hernandez Hij zijn hopen in weer eerdere heeft te deze weer teruggekomen de in Deurne ook aankijken een want gelukkig dat terugkwam. ik voor dat eerdere vermijden. Het is de van met zijn hard niet we duur sprong in alle en hebben meer vanouds. bondscoach is.”

wat ik heb’ vlees in de kuip weet voor ’Ik

de is Het te voor de voor die het verleden meedoen wat was natuurlijk volgende dus we en Vooral weer eerste om kan invloed Jos gebruiken ik goed “Dit en door mijn op hengst twee de de had.” Kars voor kan dagen geen Hopen weer dat om het blijven Kars snel ook Lansink hebben advies krijgen voor ik en Hernandez sprong deze goed vorm inderdaad risico niet ik mijn wedstrijden. de weet vlees is met zegt mij hij voor geen betreft Daarom een het want komende in kuip er wat dat zodat maar over: programma nemen te zal weer morgen Kars en jammer Bondscoach hij maar drukke in vorm zelf teleurstelling. te niet doen. een Bonhof jaar in hebben. Hernandez is goed heb morgen mee selectiebeleid het werken dat

Bron: Horses.nl