Pedro Mansur klasse apart in eerste onderdeel NK Children: met twee paarden bovenaan

Ellen Liem
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Pedro Mansur klasse apart in eerste onderdeel NK Children: met twee paarden bovenaan featured image
Pedro Mansur met Hotmail des Forets. Foto: Gesina Grömping/Equitaris
Door Ellen Liem

Een eerste NK-onderdeel winnen is al een knappe prestatie maar Pedro Mansur deed daar nog een schep bovenop. Op de openingsdag van NK Springen in Deurne staat de 13-jarige ruiter op de gouden én de zilveren positie. Met Gralain AA (v. Quercus du Maury) won Mansur het eerste onderdeel voor Children en met Hotmail des Forets (v. Chacco Rouge) werd hij tweede.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant