Programma NK Springen mogelijk aangepast in verband met hitte

In verband met de extreme hitte de komende dagen (zaterdag wordt 37 graden voorspeld in Kronenberg) wordt het programma van het NK Springen op De Peelbergen mogelijk aangepast. "We zullen ons te allen tijde aan de gestelde richtlijnen houden en het welzijn van de paarden en ruiters vooropstellen. Dit zou kunnen betekenen dat we het programma per dag moeten aanpassen", aldus de organisatie.

“Als dit zo is, wordt dit via diverse kanalen gecommuniceerd.”

Voorzorgsmaatregelen

De organisatie heeft al verschillende voorzorgsmaatregelen genomen: “Met de zonovergoten weersvoorspellingen proberen we het verblijf voor iedereen zo prettig mogelijk te maken. Dat wil zeggen dat we de stallen extra ventileren met grote fans.”

Losrijden in binnenpistes

Wat ook een groot verschil maakt in Kronenberg is dat er losgereden kan worden in de binnenpistes waar het aanzienlijk koeler is. De paarden lopen dus alleen in de brandende zon in de paar minuten dat ze een parcours springen. “Verder staan er staan waterkannonnen langs de piste voor verkoeling na het rijden. Ook zijn er extra water en drinkpunten gecreëerd.”

Bron: De Peelbergen