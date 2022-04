Siebe Leemans aan kop na eerste manche derde onderdeel

Na de eerste manche van het derde onderdeel van het Green Valley Estate kampioenschap voor pony's zijn nog maar vier combinaties in de race. Siebe Leemans bleef met beide pony's foutloos en neemt daarmee de eerste en tweede plaats in de tussenstand in. Bethany Vos, die na de eerste twee onderdelen nog aan kop ging, kreeg met Still Got Me een balk op een stijlsprong en neemt nu de derde positie in. Twee combinaties werden gediskwalificeerd.

Siebe Leemans ging met Noriego van de Riloo als eerste combinatie van start in de direct op tijd over 1,30m. Hij kwam in 76,72 foutloos over de finish. Renske van Middendorp stuurde daarna Jolly de ring in. De fanatieke merrie ging vlot door het parcours, maar kreeg op de laatste oxer een balk. Vervolgens vormde Leemans met zijn andere pony Orchid’s Lonette een klasse apart. Hij stuurde de groot galopperende merrie eenvoudig, maar vlot door de direct op tijd en kwam in 76,14 foutloos over de finish. Daarna was het de beurt aan Bethany Vos, die met het mes tussen de tanden reed. Zij kreeg vrij vroeg in het parcours een balk op een stijl.

Pech voor Van Grunsven en Grootegoed

Ava Eden van Grunsven begon fanatiek aan de eerste manche van het derde onderdeel. De amazone reed een korte eerste wending en had goed de vaart er in. Haar parcours en het kampioenschap kwamen echter vroegtijdig ten einde toen Special Lady voor de eerste van de driesprong stopte en Van Grunsven ten val kwam. Er was ook pech voor Jip Grootegoed, die na de eerste twee onderdelen op de derde plaats stond. De amazone kreeg met Kerwin van Orchid twee weigeringen en ook voor haar betekende dat het einde van het kampioenschap.

Uitslag.

Tussenstand.

