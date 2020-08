Siebe Leemans na tweede onderdeel met twee pony’s bovenaan

Siebe Leemans heeft zijn koppositie in het Peelbergen kampioenschap na de tweede dag behouden. Met Voodstock de l'Astree (v. Quinola du Parc) bleef hij in de eerste en tweede fase foutloos en bleef daarmee op 0 punten staan. Met zijn andere pony Orchid's Lonette (v. Kanshebber) klom hij, dankzij twee foutloze fasen, van de vijfde naar de tweede plaats in het kassement.

Het twee fasen-parcours werd gewonnen door Renee Hazeleger, die Panfu van de Bisschop (v. Dexter Leam Pondi) in de tweede fase in 31,12 seconden over de finish stuurde. Joyce Wolters, die alleen meereed voor de dagprijs, finishte met Karl van Orchid’s (v. Kanshebber) tweede in 31,21 seconden. Leemans volgde op plaatsen drie en vier, voor Hazeleger en haar andere troef Bora-Bora (v. Kantjes Ronaldo).

Tussenstand

In de tussenstand van het Peelbergen kampioenschap gaat Leemans dus aan kop en neemt de tweede plaats in (1.26). Logan Fiechter en Hazeleger volgen op de voorlopig bronzen positie (1.4). De vijfde plaats wordt ingenomen door Yannick Janssen van Grunsven (1.91).

Uitslag tweede dag.

Tussenstand.

Bron: Horses.nl