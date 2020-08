Siebe Leemans wint eerste onderdeel kampioenschap pony’s

Deze ochtend is de eerste manche verreden op kampioenschap voor de pony’s in Kronenberg. Dit is geen NK, maar een door De Peelbergen georganiseerd kampioenschap. De Siebe Leemans stuurde Voodstock de l’Astree (v. Quinola du Parc) het snelst door het parcours (63,38 sec) en Estelle Slingerland deed er met High Dream N net iets langer over (63,88 sec).