Skye Morssinkhof met twee paarden op medaillekoers

Skye Morssinkhof heeft met twee paarden zicht op een medaille nadat ze zojuist in de eerste manche van de NK-finale met beide paarden foutloos rondkwam. Mans Thijssen en Marie Sandell hebben, met nog één manche te gaan, momenteel ook zicht op een podiumplek bij de junioren.

Morssinkhof was met haar beide paarden zojuist de enige die foutloos bleef in deze eerste manche en bezet daarmee in de tussenstand zowel de eerste als de tweede plaats. Met G-Vingino-Blue (v. Zirocco Blue) kwam de amazone als eerste aan de start en zette ze de snelste tijd neer en later in de rubriek bleef ze met Checkpoint Chacco (v. Chacco Blue) nog een keer foutloos. In de tussenstand voor de medailles staat ze met Checkpoint Chacco nu op de eerste plaats en met Vingino op de derde plek.

Mans Thijssen werd derde in deze eerste manche met Hello (v. Alano) en staat in de tussenstand momenteel op de tweede plaats en Marie Sandell eindigde op de vierde plek met Gubano (v. Guidam Sohn) en staat in de tussenstand eveneens op de vierde plaats, maar aangezien je als ruiter maar één medaille kunt winnen, betekent dat voor Sendall dat ze nu op de bronzen positie staat.

De tweede en laatste manche van de finale voor de junioren staat om 10.45 uur gepland.

Bron: Horses.nl