Skye Morssinkhof slaat dubbelslag met winnen van tweede onderdeel NK Young Riders

Het tweede onderdeel van het NK voor Young Riders werd gewonnen door Skye Morssinkhof die met G-Vingino Blue (v.Zirocco Blue) het 1,40m-parcours foutloos aflegde in 68.86 seconden. De tweede plaats werd bezet door Mel Thijssen die met Cartolana 2 (v.Cartogran) net iets meer tijd nodig had om over de eindstreep te komen. De derde prijs werd gewonnen door Iris Michels met Isaac (v.Numero Uno)

Aan de resultaten was goed te zien dat het rijden van een 1.35 of een 1.40 parcours toch een behoorlijk verschil is. De foutloze ritten waren zeker in het deel voor de pauze zeldzaam. Van de eerste 16 combinatie’s lukte dat alleen Iris Michels met Isaac (v.Numero Uno). Maar omdat de besten tegen het eind kwamen werd dat totaal toch nog omhoog gebracht.

Meike Zwartjens

Het spannendste deel brak aan het moment dat Meike Zwartjens met haar geroutineerde Darco hengst Twister de la Pomme de ring binnenreed. Zij en de zeven die nog na haar kwamen stonden allen binnen een springfout van elkaar. Alles liep op rolletjes voor het duo en ze leken de tweede foutloze combinatie te gaan worden maar ze liet haar paard een beetje teveel de driesprong in rennen waardoor een fout op het tweede element een feit was. De fout op de oxer die daarop volgde schakelde haar helaas uit voor een medaille.

Mans Thijssen en Elike Morsink

Mans Thijssen deed wat nodig was en reed met Joviality (v.Warrant) een zuivere foutloze ronde en voerde de druk op voor degenen die nog na hem kwamen.

Elike Morsink was daar duidelijk niet van onder de indruk en reed net zo zeker foutloos met Dakina II (v. Indoctro) en nam daarmee de voorlopige leiding over.

Iris Michels

De amazone uit het Brabantse Liessel leverde een prachtige prestatie door met haar beide paarden foutloos te blijven want ook met Bugano de l’Abbaye (v.Ugano Sitte) reed ze een parcours zonder fouten waarmee ze ook de leiding in het kampioenschap overnam van Elike Morsink.

Mel Thijssen

Mel Thijssen met Cartolana 2 (v.Cartogran) reed met zoveel rust en gemak haar rit dat je het idee had dat als ze nog een half uur door had mogen springen er nog steeds nergens een paal in het zand lag. Van alle Nederlandse Young Riders is zij het meest ervaren en zal de spil zijn om wie het Young Riders team gebouwd zal worden dit jaar.

Skye Morssinkhof

Skye Morssinkhof is de andere zekerheid voor het team dat later dit jaar deel zal nemen aan het Europees Kampioenschap voor Young Riders als er geen rare dingen gebeuren. Ze doet niet veel onder voor Mel Thijssen en misschien is het haar paard waardoor je het idee hebt dat er net iets minder controle is dan bij haar teamgenote. Desondanks kwam ook zij nergens in de problemen alhoewel ze wel erg veel vertrouwde op de voorzichtigheid van haar paard in de middelste van de driesprong. Door haar foutloze rit nam ze de leiding in het klassement over van Thijssen.

Vincent Dings

Extra druk kwam er niet te liggen op de schouders van Vincent Dings door de foutloze ritten van Thijssen en Morssinkhof want hij wist al eerder dat hij foutloos moest blijven met Daylight HDH (v.Ustinov) om de leiding in het klassement te behouden. Pech voor Dings, hij kreeg een fout en valt terug naar de zesde plek in het tussenklassement. Zondag zal hij de druk moeten opvoeren op de anderen door dubbel foutloos te rijden wil hij nog kans maken op de titel.

Uitslag

Tussenstand

Bron: Horses.nl