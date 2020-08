Skye Morssinkhof wint tweede proef NK Junioren, Meike Zwartjens nog steeds aan de leiding

Skye Morssinkhof won zojuist het tweede onderdeel van het NK junioren. Zij reed met haar paard G-Vingino-Blue (Zirocco Blue x Orame) twee foutloze rondes in 31,85 seconden. Meike Zwartjens met Twister de La Pomme (Darco x For Pleasure) reed foutloos in 34,05 seconden. Zij gaat aan de leiding in het klassement.