Spectaculaire GP-overwinning voor Maikel van Mierlo

Maikel van Mierlo ging met Follow Up (v. Andiamo) zojuist als laatste van start in de barrage van de Grote Prijs van De Peelbergen en pakte ondanks een stunt op de allerlaatste hindernis, met slechts een fractie van verschil in de tijd de winst. "Niet te geloven", was het enige dat de ruiter zelf toevoegde na zijn rit, waarbij zijn paard een tussenbalk naar beneden tikte op de laatste sprong, zoals in onderstaand filmpje te zien is.

Er stond in eerste instantie vier strafpunten op het scorebord onder de tijd van 40,63 seconden, waarmee Van Mierlop 0,03 seconden sneller was dan Maikel van der Vleuten met Idi Uthopia (v. Quasimodo Z). Maar na enkele ogenblikken werd dat resultaat toch terug gezet naar 0 strafpunten.

Snel

Follow Up kwam in razend tempo op de laatste sprong af gegaloppeerd, want Van Mierlo wist welke tijd hij moest kloppen om de andere Maikel van de eerste plaats te kunnen stoten. In zijn sprong stak de ruin een van zijn achterbenen uit en tikte daarmee een tussenbalk uit de lepels, maar liet de hindernis verder intact.

Top drie

Maikel van der Vleuten eindigde daarmee dus op de tweede plaats in deze nationale springrubriek, die tussen de NK-rubrieken door werd verreden en vader Eric van der Vleuten maakte met Djoost Again (v. Cantos) de top drie compleet.

Uitslag

Bron: Horses.nl