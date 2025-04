Stella Heijligers wint eerste onderdeel NK Junioren

Stella Heijligers won vorig jaar op het NK Springen in Deurne zilver bij de children en nu is de amazone op medaillekoers bij de junioren. In het eerste onderdeel van het NK Junioren sprong Heijligers met Circee de la Haye (v. Norman Pre Noir) naar de overwinning.

In het snel- en wendbaarheid parcours over 1,35 m. kwamen twee combinaties onder de 65 seconden over de finish. De snelste daarvan was Stella Heijligers, zij klokte met de merrie Circee de la Haye 64,38 seconden.

Willems en Houtzager

Yves Willems en Highway (v. Tangelo van de Zuuthoeve), die vorig jaar met de vierde plaats net het junioren-podium misten, werden vandaag tweede in 64,47 seconden. De top drie werd compleet gemaakt door Nina Houtzager en High Five (v. Toulon). Zij noteerden 65,97 seconden.

Uitslag

Tussenstand

Bron: Horses.nl