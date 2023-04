TeamNL-ruiters klaar voor NK Springen

Donderdag is het zo ver en gaat het NK Springen van start. De deelnemerslijsten en het tijdschemas zijn inmiddels bekend en de springliefhebber kan deze week zijn of haar hart ophalen aan springsport van de bovenste plank. Zo komen onder andere de TeamNL-toppers Harrie Smolders, Maikel van der Vleuten, Jur Vrieling, Sanne Thijssen, Willem Greve, Marc Houtzager en Jeroen Dubbeldam in actie. KNHS-talententeamlid Mel Thijssen maakt tevens haar debuut op het NK Senioren.

Het eerste onderdeel van de senioren gaat op donderdag om 16.30 uur van start en tweede onderdeel volgt vrijdag om 13.15 uur. De apotheose van het NK Senioren vindt plaats op zondagmiddag. Na afloop van de twee manches, waarvan de eerste manche om 13.00 uur start, is bekend of regerend Nederlands kampioen Willem Greve zijn titel prolongeert of over moet dragen. Met zo’n topdeelnemersveld belooft het in ieder geval een prachtig kampioenschap te worden.

NK Jeugd

Ook de jeugdruiters komen deze week aan de start tijdens het NK. De Children, Junioren en Young Riders gaan met elkaar de strijd aan op jacht naar de medailles. Op donderdag en vrijdag komen alle jeugdruiters aan de start. Op zaterdag wordt het podium van het NK Children bekend, gevolgd door de ontknoping van de kampioenschappen voor de Junioren en Young Riders op zondag.

Overige rubrieken

Naast deze Nederlandse kampioenschappen wordt er ook een Lichte en Zware Tour ponyspringen verreden. Waarvan de eerste manche van het derde onderdeel van de Zware Tour meetelt voor de kadercriteria. Tevens vindt op vrijdagavond het NK Veteranen plaats en op zaterdagmiddag wordt er gestreden in de Grote Prijs over een hoogte van 1.45m.

Voorlopig programma NK Springen 2023

Donderdag 27 april

11.15 uur 1e ond. NK Children

12.30 uur 1e ond. NK Junioren

14.45 uur 1e ond. NK Young Riders

16.30 uur 1e ond. NK Senioren

Vrijdag 28 april

8.00 uur 2e ond. NK Junioren

10.15 uur 2e ond. NK Young Riders

11.45 uur 2e ond. NK Children

13.15 uur 2e ond. NK Senioren

Zaterdag 29 april

9.15 uur 3e ond. NK Children 1e manche

11.45 uur 3e ond. NK Junioren 1e manche

14.00 uur Nationaal 1.45 Grote Prijs

18.30 uur 3e ond. NK Children 2e manche

Huldiging Kampioenen Children

Zondag 30 april

8.00 uur 3e ond. NK Young Riders 1e manche

9.15 uur 3e ond. NK Junioren 2e manche

11.15 uur 3e ond. NK Young Riders 2e manche

13.00 uur 3e ond. NK Senioren 1e manche

Huldiging Kampioenen Junioren en Young Riders

15.00 uur 3e ond. NK Senioren 2e manche

Huldiging Kampioenen Senioren

Bron: KNHS