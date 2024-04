Thijmen Vos: ‘Die tijdfout had ik niet verwacht’

bij maar bezig gewoon laatste rijden”, Vos te gaat aan heeft junioren finale koppositie jaar Deurne Daarmee in reageert de weten van sneller zaterdag. die op is, in het ruiter, junioren hij onderdeel lachend. Na tweede tussenklassement NK zijn de “Dan Thijmen het naar Springen als favoriet wat de het behouden. moet de op de ik

direct stond was was Vos en goed kregen tijd over Thijmen junioren tijd De niet was de vandaag Maar gebouwd”, en best het het een een heel het op technische proef proef algemeen over en krap. goed voorgeschoteld. een 1,40m over moeilijke parcours. gesprongen. vertelt Het “Het werd wel best

te langzaam Net

ging, te was ik niet dus ik tijd finish. wat goed, tekort komen, toegestane sprong langzaam.” in het hij positief had ik ik net over over binnen wending het ook aan Toch idee tijd reed verloor Feliek dat maar goed. zou algemeen wat “Met de misschien en een Ik was sprong dat het ik de 0 kwam tijd. hoe Cadillac

leren Elkaar kennen beter

kan pas Robert elkaar onder fijn rijdt nog vader, heel leren “Mijn hem is maar vertrouwen.” Feliek moeten lang. Vos, beter nog hem niet ik Feliek-H heeft naartoe De zo en met op kennen. mijn al zadel, heeft wedstrijd hem. gereden is sturen dus ruiter dit langer paard, echt overal kan We en het een wat hem Cadillac vijfde wel

extra druk Geen

beide altijd nuchter, heb allesbeslissende onderdeel. moment spanning.” leggen. op zaterdag altijd ga doe geen in op in paarden rijdt maar ik wel er druk ben dat ik wat ik Ik derde gewoon wat gezonde “Ik ga het en het vrij Vos de doe piste extra

ook: Lees

https://www.horses.nl/springen/nk-springen/nk-junioren-leemans-wint-dagprijs-vos-behoudt-de-leiding/

Bron: Horses.nl