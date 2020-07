Titelverdedigers van start bij NK voor springruiters

Volgende week wordt in het Limburgse Kronenberg bij het Equestrian Centre de Peelbergen het Nederlands kampioenschap voor de springruiters verreden. De belangrijkste titelstrijd is die van de senioren, maar ook alle jeugdkampioenschappen staan volgende week op het programma. Alle regerend kampioenen hebben zich ingeschreven en zullen op jacht gaan naar een volgende titel.

Bij de senioren prijken maar liefst zeven voormalig kampioenen op de startlijst, waaronder niemand minder dan Jeroen Dubbeldam, maar ook Jur Vrieling, Frank Schuttert en Maikel en Eric van der Vleuten. Titelverdediger Leopold van Asten verkende de strijdarena afgelopen zondag al succesvol tijdens een regulier concours in de Peelbergen. Met zijn kampioenspaard VDL Groep Miss Untouchable won Van Asten toen de 1.45m Grote Prijs.

Titelverdediger Leopold van Asten

“In de voorbereiding naar het NK, is dit een mooie opsteker. Ik bereid me op dit kampioenschap niet anders voor dan anders, maar we moeten wel rekening houden met een andere aanloop naar de wedstrijd. Deze is korter doordat het wedstrijdseizoen door omstandigheden een vertraagde start heeft gehad. Toch nemen we dat allemaal voor lief, want dat het NK door kan gaan, daar zijn we allemaal blij mee”, aldus de regerend kampioen bij de senioren.

Ook KNHS Talententeamlid Kevin Jochems, winnaar van het zilver in 2019, staat op de inschrijflijst.

Jeugd

Ook in de diverse jeugdcategorieën zijn de huidige kampioenen van de partij. Gouden medaillist Emma Bocken zal dit jaar bij de Junioren in plaats van de Children een gooi doen naar de winst. En Juniorenkampioen Elize van de Mheen rijdt met haar achttienjaren jong inmiddels mee bij de Young Riders. Hier krijgt ze concurrentie van de regerend YR-kampioen en KNHS Talententeamlid Lars Kersten.

Programma

Voor alle Nederlandse kampioenschappen (Senioren, Young Riders, Junioren en Children) staat het eerste onderdeel donderdag 6 augustus op het programma. De senioren rijden als eerste onderdeel een snelheids- en wendbaarheidswedstrijd die om 15.30 uur van start gaat. Vrijdag 7 augustus gaat het NK voor alle categorieën verder met het tweede onderdeel. De vrijdagavond wordt afgesloten met het NK voor Veteranen, een mooie traditionele strijd die over één wedstrijd beslecht wordt.

Op zaterdag volgt voor de Children de ontknoping van hun kampioenschap. De dag wordt afgesloten met de nationale Grand Prix.

Zondag 9 augustus staan voor de senioren, Young Riders en Junioren de afsluitende twee manches van het kampioenschap op het programma. De Nederlands kampioen senioren 2020 zal rond de klok van 5 uur gehuldigd worden.

Naast alle kampioenschappen is er ook voor de beste ponyruiters van Nederland een competitie bij de Peelbergen. De ponyruiters rijden op dezelfde dagen als de Children hun wedstrijden met een over-all winnaar aan het einde. De parcoursbouw van alle kampioenschappen is in handen van Henk Linders.

Naast al het geweld van de toppers is er in de tweede ring ook volop ruimte voor basisruiters om van start te gaan.

Bron: KNHS