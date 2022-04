Vincent Dings slaat eerste slag in Young Riders Kampioenschap van Nederland

In de openingsrubriek van het Nederlands Young Riders kampioenschap van Nederland in Deurne stond als vierde starter op de startlijst Vincent Dings met Daylight HDH (v.Ustinov). In een geweldige rit liet hij de rest van het veld achter zich. Skye Morssinkhof gaf alles wat ze had met G-Vingino Blue (v.Zirocco Blue) maar moest aan de finish toch haar meerdere erkennen in Dings. Derde werd Mel Thijssen met Cartolana 2 (v.Cartogran)