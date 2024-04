Willem Greve en Grandorado behouden leiding, Jur Vrieling tweede

Na de eerste manch van het derde en afsluitende onderdeel van het Nederlands Kampioenschap Springen in Deurne gaan Willem Greve en Grandorado TN N.O.P. (v. Eldorado vd Zeshoek) nog steeds aan de leiding. Jur Vrieling en Jourdain VDL (v. Zapatero VDL), volgen op plaats twee. Achter deze twee combinaties is het klassement flink op zijn kop gegaan, mede dankzij de redelijk krappe tijd die in de eerste manch een scherprechter was.

Lars Kersten en Hessel Hoekstra zitten nog binnen een balk van de koplopers. Michael Greeve en Pim Mulder kregen beiden een balk in de driesprong en zakten wat weg.

De ontknoping van het NK is live te volgen via Clip My Horse.

Live uitslagen

Bron: Horses.nl