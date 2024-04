Willem Greve nieuwe leider bij NK Senioren: ‘De kop erbij houden’

Willem Greve profiteerde na zijn superieure foutloze rit met Grandorado TN N.O.P. (v.Eldorado vd Zeshoek TN) in het tweede onderdeel van het NK Senioren van de springfout van Harrie Smolders en Mr. Tac (v.Nonstop), die de eerste dag de leiding namen. Greve steeg van plaats 2 naar de kopplaats in de tussenstand. Matthijs van Asten won het tweede onderdeel van het NK en staat op plaats acht in het klassement na twee onderdelen.

Op de tweede dag van het NK Springen werd weer meer van de paarden en ruiters gevraagd. Het leverde de nodige verschuivingen op in het klassement. Laatste starter en leider na dag één, Harrie Smolders en zijn ‘nieuwe’ paard Mr. Tac, kregen vier strafpunten in het parcours en zakken daarmee naar plaats 12 in de stand van het kampioenschap.

‘Hopen dat het meezit’

Willem Greve en Grandorado TN N.O.P. deden het overtuigend vlekkeloos als voorlaatste starters en nemen de leiding in de tussenstand met 0.14 strafpunten. “Ze sprongen vandaag ook weer goed”, herhaalt Greve zijn uitspraak van de eerste dag, toen hij tweede werd met Grandorado TN N.O.P. en negende met de negenjarige merrie Pretty Woman van ’t Paradijs (die vandaag wederom overtuigend foutloos was). “Het niveau is hoog. Het ligt heel dicht bij elkaar. Ik heb de eerste dag wel wat risico genomen. Pretty Woman sprong vandaag fenomenaal, vond ik. Grandorado TN N.O.P. is nog in opbouw voor het buitenseizoen. Daarom wil ik hem hier op het NK wat dagen achter elkaar laten lopen. Hij sprong ook hartstikke goed. Morgen een dag rust en dan zondag nog een keer. Dan net zo doen als vandaag, de kop erbij houden en hopen dat het meezit.”

‘Gewoon rijden’

Greve won in 2022 de titel met Highway TN N.O.P. en was met de hengst recent nog winnaar van de Rolex Grand Prix in ’s Hertogenbosch. De huidige nummer 29 van de FEI wereldranglijst heeft de Olympische Spelen wel in het vizier maar wel met reserves. “Ik heb nu nog geen zin om over Parijs te speculeren. We moeten gewoon rijden. Ik wil er alleen naar toe als ik er naar toe mag en als een van mijn paarden in de vorm van zijn leven is. Ik heb met Highway TN N.O.P. en Grandorado TN N.O.P. twee paarden die ik naar Parijs toe ga werken. Mag ik mee, dan met het paard dat het best in vorm is.”

Tussenstand

Maar eerst zondag de Nederlandse titelstrijd waar Greve op de hielen wordt gezeten door Jur Vrieling met Jourdain VDL (v.Zapatero VDL), die ook foutloos bleef in het tweede onderdeel en van de derde naar de tweede plaats steeg in het klassement. Michael Greeve staat derde. Willem Greve is met zijn merrie zesde in de tussenstand. Zondagmiddag staat de finale van het NK Springen over twee manches op het programma. De beste twaalf combinaties hebben minder dan 1 springfout onderling verschil. Regerend kampioen Maikel van der Vleuten is met 5.44 strafpunten nummer 14 in de tussenstand.

1. Willem Greve (Markelo), Grandorado TN N.O.P. (v.Eldorado van de Zeshoek), 0.14 str pnt

2. Jur Vrieling (Holwierde), Jourdain VDL (v.Zapatero VDL), 0.74 str pnt

3. Michael Greeve (Veeningen), Denver (v.Diarado), 0.86 str pnt

Volledig tussenklassement

Dagzege voor Mathijs van Asten

Het tweede onderdeel van het NK was een wedstrijd op strafpunten en tijd. Die werd gewonnen door Matthijs van Asten en Sirocco. Tweede eindigde Lars Kersten met de hengst Funky Fred vh Marienshof Z, die nu op plaats 5 staan in de tussenstand. Kars Bonhof en Hernandez TN N.O.P., die zijn opgenomen op de Olympische longlist van bondscoach Jos Lansink, werd derde en deden in het klassement goede zaken en staan nu op plaats 11 voor Harrie Smolders en Mr. Tac die 4 strafpunten hebben.

1. Matthijs van Asten (IJsselsteyn), Sirocco (v.Balou du Rouet), 0 – 69.30 sec

2. Lars Kersten (Eghel), Funky Fred vh Marienshof Z (v.Fantomas de Muze), 0 – 70.20 sec

3. Kars Bonhof (Epe), Hernandez TN N.O.P. (v.Kannan), 0 – 70.93 sec

Volledige uitslag

Bron: KNHS